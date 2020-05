Sono arrivate le annunciate nuvole, con qua e là anche la pioggia. Mentre inizia un lungo ponte che ci porterà al 2 Giugno Andrea Bosoni ci accompagna scoprire che tempo ci sarà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il vortice depressionario in quota presente da giorni sull’Europa Orientale si muove lentamente verso Occidente generando a fasi alterne instabilità sulla nostra regione sopratutto tra Sabato pomeriggio e Domenica notte. Dall’inizio della prossima settimana tempo in miglioramento e instabilità relegata ai rilievi con temperature in ripresa.

Sabato 30 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte cielo nuvoloso con locali rovesci sulle Orobie, in seguito temporaneo miglioramento nel corso della mattina in pianura con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso con a tratti ampie schiarite; dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità associata a rovesci o temporali in estensione dalla serata dai rilievi Alpini e Prealpini alla fascia pedemontana e alle zone di pianura di tutti i settori ma con minori probabilità su quelle più occidentali di Milanese e Lomellina.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve flessione con valori tra 13°C e 16°C, massime stazionarie comprese tra 20°C e 23°C.

Domenica 31 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte e nel corso della mattina inizialmente cielo molto nuvoloso ovunque con possibilità di rovesci sui settori centro-orientali della regione anche in pianura; dal pomeriggio graduale miglioramento con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite più ampie sui settori occidentali.

Temperature: Minime stazionarie tra 13°C e 16°C, massime in lieve aumento specie sui settori Occidentali della regione con valori tra 21°C e 24°C

Lunedì 1 giugno 2020

Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi associati a rovesci o brevi temporali sui settori centro-orientali.

Temperature: Minime stazionarie, massime in ulteriore aumento.