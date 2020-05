Gigi D’Alessio, Bonolis o Agatha Christie? La tv del 30 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 30 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà “Gigi questo sono io”. Il cantautore napoletano Gigi D’Alessio racconta la sua vita, le grandi soddisfazioni e i momenti difficili e la costanza, la voglia di spiccare il volo, attraverso le parole e la musica, dal suo repertorio e con l’aiuto amichevole di tanti ospiti.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, con stile anche documentaristico.

Su RaiTre alle 20.30 andrà in onda “Aspettando le parole – Le parole della settimana”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, alle 22, l’appuntamento è con la serie “Liberi tutti”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Quanto vale una pera del Milanetto?” e “Lo sa il gatto di chiamarsi Stendhal?”. Nel primo, ciò che hanno trovato nell’orto sconcerta tutti e richiede l’intervento della Digos. Un peccato di gioventù angoscia Iolde. Lapo deve consegnare un regalo al kazako per conto di Michele. Nel secondo, Michele organizza una degustazione a chilometro illimitato. Martina e Giovanni inaspettatamente si lasciano. Riccardo incontra il Principe di Filicudi.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Stasera Italia – Speciale Coronavirus. Week-end”.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Garfield 2”; su La7 alle 21.15 “Un colpo perfetto”, con Demi Moore e Michael Caine; su Rai4 alle 21.20 “Reprisal”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’educazione sentimentale di Eugenie”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Arrivederci a Eriksberg”; su Iris alle 21 “Ransom – Il riscatto”; e su Italia2 alle 21.15 “L’alba dei morti viventi”

Spazio al teatro su Rai5 alle 21.05 con “Le sorelle Macaluso”. Emma Dante, una delle più interessanti e controverse registe italiane, mette in scena una storia matriarcale di una famiglia di sette donne, le sorelle Macaluso riunite al funerale di una di loro. Si ricordano e si rinfacciano a vicenda sogni e disperazioni.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio “Hanno ucciso Babbo Natale”: un Babbo Natale viene ucciso con un’arma da fuoco in un mercato. Una bimba di sei anni e’ testimone del delitto, e ora Laurence e i suoi devono proteggerla dall’assassino che la cerca.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Professione vacanze”; su Real Time alle 21 “Il castello delle cerimonie” e alle 21.35 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.