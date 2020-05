Coronavirus, 21 nuovi contagi a Bergamo: 67 decessi in Lombardia

Regione Lombardia comunica i dati dei nuovi contagi nella giornata di sabato 30 maggio.

I i tamponi effettuati: 14.301 totale complessivo: 741.447

– attualmente positivi: 21.809 (-874)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 88.758

– i nuovi casi positivi: 221 (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: +1.028 totale complessivo: 50.870

– in terapia intensiva: -1 totale complessivo: 172

– i ricoverati non in terapia intensiva: -245 totale complessivo: 3.307

– i decessi: 67 totale complessivo: 16.079

I casi per provincia con la differenza rispetto a venerdì 29 maggio:

Milano: 23.044 (+62) di cui 9.775 (+25) a Milano città

Bergamo: 13.323 (+21)

Brescia: 14.724 (+41)

Como: 3.840 (+3)

Cremona: 6.448 (+6)

Lecco: 2.736 (+6)

Lodi: 3.468 (+10)

Mantova: 3.345 (+6)

Monza Brianza: 5.514 (+4)

Pavia: 5.328 (+35)

Sondrio: 1.460 (+1)

Varese: 3.594 (+4)

e in 1934 corso di verifica