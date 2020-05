Calderoli: “Ora il Governo risponda sulla mancata zona rossa in val Seriana”

Mancata zona rossa in val Seriana, il leghista di Bergamo Roberto Calderoli, vice presidente del Senato punta il dito contro il governo Conte: “Tra febbraio e inizio marzo abbiamo chiesto per settimane di istituire la zona rossa in Val Seriana, per mesi abbiamo sostenuto che fosse competenza del Governo sulla base di quanto previsto della Costituzione e oggi lo sostiene la Procura di Bergamo, che ringraziamo per quanto sta facendo, che finalmente ha messo un punto su questa vicenda”.

Da bergamasco, conclude “ora mi aspetto che chi deve rispondere della mancata zona rossa, con tutte le conseguenze drammatiche che ben conosciamo, ora ne risponda”.