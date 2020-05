Al via corso su come accelera il business con LinkedIn e Selling – on line

Sono aperte le iscrizioni al corso “Accelera il tuo Business con LinkedIn e il Social Selling”, dedicato a professionisti, aziende e artigiani i quali puntano ad avere un nuovo mindset e un diverso approccio al proprio “Personal Branding” nel mondo digitale attraverso la creazione, l’aggiornamento e il miglioramento del Profilo Personale LinkedIn, la definizione del proprio “Atteggiament” e l’espansione della rete dei contatti generation per accelerare il processo di vendita.

Gli argomenti che verranno trattati all’interno del corso sono:

– Professional Personal Brand nel mondo dei Social Media

– Be Present – Personal Brand su LinkedIn: Profilo LinkedIn per rafforzare la propria identità digitale professionale

– Gli indicatori di efficienza del Profilo, come valutare i risultati

– Network LinkedIn: costruire ed espandere la rete di relazioni professionali

– L’atteggiamento Social/Digitale in LinkedIn: strategia aziendale

– La pagina Aziendale: strategie di comunicazione

– Il Funnel del Social Selling in LinkedIn: il processo e la metodologia per entrare in contatto con le “persone che stai cercando”

– Ricerca e segmentazione

– Analisi e qualifica

– Iniziare una conversazione e fissare il primo appuntamento

– Cambiare le abitudini

FORMAZIONE ON LINE: Ogni partecipante dovrà avere a disposizione un PC o Tablet connesso alla rete con audio e video funzionanti.

Il corso a pagamento si svolgerà nelle seguenti date:

– martedì 9 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

– giovedì 11 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

– lunedì 15 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Formazione – tel. 035.274.325/310; e-mail: formazione@artigianibg.com

