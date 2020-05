Agriturismo, dal picnic in vigna al menù digitale: le idee contadine per la ripartenza

Ripartenza all’insegna della sicurezza e della creatività per gli agriturismi bergamaschi, senza naturalmente dimenticare i prodotti del territorio. Accanto all’ospitalità tradizionale, tra le varie proposte c’è chi offre l’opportunità di fare un picnic in mezzo al verde, immersi nelle vigne o circondati dalle rose, chi per rassicurare gli ospiti di essere in totale sicurezza ha addirittura digitalizzato il menù e chi dà la possibilità di vivere un’esperienza da contadino.

Gli agriturismi – precisa Coldiretti Bergamo – sono situati in campagna, spesso in zone isolate, in strutture familiari e lontano dagli affollamenti, con spazi adeguati per i posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto. Per questo sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche e con l’arrivo della bella stagione possono regale emozionanti esperienze a contatto con la natura.

A Palazzago, l’agriturismo Il Belvedere propone il picnic contadino: ai consumatori viene consegnato un cestino con salumi, formaggi, verdure, frutta e dolci insieme a coperte, cuscini, tovaglioli, piatti e stoviglie compostabili, e tutto il necessario per realizzare un vero e proprio picnic in tranquillità e senza assembramenti. I consumatori possono scegliere di immergersi nella natura in diversi luoghi proposti dall’agriturismo: dalla vigna al roseto fino al bosco degli ontani.

Il podere del Montizzolo di Caravaggio e la Cascina dei Prati di Credaro per mettere a proprio agio le famiglie che andranno da loro hanno deciso di sfruttare la tecnologia per assicurare la sicurezza a 360 gradi: hanno così digitalizzato i propri menù, che potranno essere consultati direttamente dal proprio smartphone attraverso la scansione di un codice QR. Ci saranno comunque anche menu cartacei usa e getta a disposizione di coloro che non potranno usufruire della versione digitale perché, ad esempio, non dotati di un cellulare idoneo.

L’agriturismo Cascina Lama di Clusone propone invece il pick your own. Gli ospiti della struttura, dopo aver pranzato, possono andare nel frutteto vicino e raccogliere fragole, lamponi e ribes. È un modo diverso di fare la spesa di frutta a km zero e di avere un assaggio dei lavori in campagna.

Non mancano infine – conclude Coldiretti Bergamo – gli agriturismi che consegnano a domicilio i loro menù e quelli che, invece, optano per la formula “take away”. La presentazione degli agriturismi bergamaschi si può consultare sul sito www.campagnamica.it