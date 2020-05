Ruba collana ad una donna e scappa sulla ciclabile: 27enne arrestato dai carabinieri

Stava passeggiando da sola lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume Serio ad Albino, quando – nel primo pomeriggio di giovedì 28 maggio – F.M. di 42 anni, è stata la vittima di un furto. Un giovane di 27 anni le si è avvicinato e le ha sfilato la collana del valore di circa 200 euro. La 42enne impaurita e scossa per l’accaduto ha avuto la prontezza di chiamare il 112 di Clusone.

Immediato sul posto l’arrivo dei carabinieri di Albino che in questi giorni stanno monitorando la zona della pista ciclabile per disperdere eventuali assembramenti come prevedono le disposizioni anti Covid 19.

Pochi minuti e i militari dell’Arma hanno arrestato CDS.I., 27 anni, disoccupato, censurato per reati contro il patrimonio, per furto con destrezza commesso ai danni della donna.

La vittima ha ringraziato emozionata i carabinieri intervenuti per averle restituito il maltolto perché regalo di un’amica cara. A seguito di rito direttissimo celebrato nella mattina di venerdì 29 maggio, l’arrestato è stato condotto al carcere di Bergamo.