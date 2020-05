Quei carri dell’esercito: primo sì alla Giornata in memoria delle vittime il 18 marzo

Una Giornata nazionale in memoria delle vittime Coronavirus. Il 18 marzo. La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha detto sì in modo unanime alla proposta trasversale. Ragion per cui sta diventando concreta l’istituzione di questa Giornata del ricordo.

La proposta mette al centro quel 18 marzo, la prima indimenticabile notte dei carri militari a Bergamo per il trasporto fuori città delle salme delle vittime.

Si prevedono per quel giorno di ogni anno programmazioni dedicate delle emittenti radiotelevisive, attività formative specifiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, iniziative di ricordo e informazione in ogni territorio e la possibilità per ogni cittadino di devolvere una o più ore del proprio lavoro alle attività di ricerca scientifica in Italia.

Il testo della proposta approderà in Aula per il voto finale nelle prossime settimane.