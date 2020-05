Una squadra del distaccamento di Dalmine, l’Auto pompa e l’autoscala della centrale dei vigili del fioco di Bergamo sono intervenuti poco prima delle 20 di venerdì 29 maggio per un principio di incendio in una abitazione in via del Lazzaretto a Bergamo. Una delle vie che collega via Baioni con lo stadio di Bergamo.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, hanno bonificato e messo in sicurezza la zona compromessa. Non ci sarebbe nessun ferito.