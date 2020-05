Piscine Italcementi: “Ci prepariamo alla ripartenza, ma attendiamo la Regione”

Alle piscine Italcementi di Bergamo (come in tutte le altre della Lombardia) si è in attesa delle decisioni della Regione per capire quando e come si potrà aprire al pubblico la struttura sportiva.

A spiegarci la situazione è Milvo Ferrandi, consigliere delegato di Bergamo Infrastrutture, società partecipata dal Comune: “La Regione aveva stabito che piscine e palestre lombarde sarebbero state chiuse fino al 31 di maggio. Sembra che le palestre siano in procinto di riparire, per le piscine ancora si è in attensa delle direttive”.

Direttive che dovranno contenere anche le misure precauzionali: “La capienza, le procedure di acesso, per esempio. Ancora noi non sappiamo nulla in merito”.

Ugualmente all’Italcementi sono iniziati i lavori di preparazione nella eventualità di una rapida riapertura per l’estate: “Dobbiamo essere pronti alla ripartenza – prosegue Ferrandi – perciò abbiamo scaricato l’acqua delle vasche esterne per verificare eventuali perdite e riparazioni delle tubature. Noi abbiamo tre tipologie di vasche: quella baby con le piastrelline dove vanno controllate le sigillature, quella dei tuffi con piastrelle del 1960 e l’olimpionica che è stata ristrutturata nel 2013-2014: ognuna ha bisogno di cure particolari ad hoc”.

Bisognerà poi capire il rapporto costi e introiti quando la struttura natatoria ripartirà, ma per ora importante è capire se ripartirà.