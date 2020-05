L’Ats Bergamo attiva due numeri dedicati ai test e ai tamponi

A partire da lunedì 1° giugno l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di Bergamo attiverà due numeri telefonici dedicati esclusivamente ai test sierologici e ai tamponi.

Il numero 035.2270303 è per chi necessita di informazioni in merito ai test sierologici, mentre il numero 035.2270301 è per chi ha bisogno di informazioni inerenti i tamponi. Gli operatori di Ats Bergamo forniranno informazioni sugli esiti, sulle prenotazioni, sugli appuntamenti e risponderanno alle domande inerenti questi temi.

I numeri saranno attivi da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; il sabato mattina dalle 9 alle 12.

“Con l’attivazione dei numeri telefonici su test sierologici e tamponi la cittadinanza potrà avere due punti di riferimento esclusivamente dedicati a due tematiche prioritarie in questo momento, in particolare per l’attività lavorativa – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo – Per tutto il resto ci si potrà rivolgere al numero verde URP 800.447722 operativo negli stessi giorni e orari dei due numeri dedicati”.