Sono arrivati i temporali, venerdì mattina, in alcune zone della Bergamasca, con la grandine sul lago di Endine. Vediamo insieme ad Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Il vortice depressionario in quota presente da giorni sull’Europa Orientale si muove lentamente verso Occidente influenzando a fasi alterne tra venerdì e domenica il tempo sulla Lombardia, provocando una moderata instabilità specie sui rilievi Alpini e Prealpini e un calo delle temperature massime.

Venerdì 29 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte e al primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi con possibilità di residui piovaschi, irregolarmente nuvoloso in pianura con tendenza ad ampie schiarite, dal pomeriggio nuovo aumento dell’attività cumuliforme anche sulle zone pianeggianti la quale potrà dare luogo a brevi rovesci o temporali più frequenti sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali.

Temperature: Minime stazionarie con valori compresi tra 13°C e 16°C, massime in moderata diminuzione con valori tra 21°C e 23°C

Sabato 30 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte cielo nuvoloso e ultimi rovesci sui rilievi centro-orientali, in seguito parziale miglioramento nel corso nella giornata specie in pianura con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso ma con nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio associata a brevi rovesci o temporali anche in pianura.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 13°C e 16°C, massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 21°C e 24°C

Domenica 31 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte e nel corso della mattina inizialmente cielo molto nuvoloso ovunque con possibilità di rovesci sia sui rilievi che in pianura, dal pomeriggio graduale miglioramento in pianura con passaggio a cielo nuvoloso con schiarite più probabili sui settori occidentali.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, massime in aumento sopratutto in pianura.