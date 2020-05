Il figlio della luna, Amici Speciali, Euforia o Ncis? La tv del 29 maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 29 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il figlio della luna”, con Lunetta Savino.

Carmelo e Lucia Frisone, sono una coppia di poveri siciliani già genitori di due bambine che si trova a dover crescere un terzo figlio, Fulvio, affetto fin dalla nascita da tetraplegia spastica distonica. Sempre sostenuto dalla madre, il piccolo a scuola scopre una passione per la poesia, la pittura e soprattutto la fisica.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “Amici Speciali”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Un cuore a metà”. Dopo aver ricevuto la notizia della morte della madre, Phineas scappa di casa. Gibbs, soffocato dai sensi di colpa, coinvolge tutti, compresa Ziva, nelle ricerche…

Rete4 alle 21.25 proporrà “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Euforia”; su Italia1 alle 21.30 “Fast and Furious”; su Rai4 alle 21.20 “Aftermath – La vendetta”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La moglie dell’avvocato”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards – Il paradiso alla fine del mondo”; su Iris alle 20.45 “Dark places – Nei luoghi oscuri”; e su Italia2 alle 21.10 “San Valentino di sangue”

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Art night”. Tre grandi artisti del novecento italiano: Emilio Vedova, raccontato attraverso la mostra curata da Germano Celant; Maria Lai, in un documentario unico che racconta il percorso e il lascito di una figura unica di donna; e Gilberto Zorio, raccontato attraverso una delle sue opere più famose.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Hawtorne – Angeli in corsia”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Un maresciallo in gondola” e su Real Time alle 21.10 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.