I 68 milioni per la Bergamasca colpita dal Covid: i fondi Comune per Comune

Dopo l’annuncio del viceministro all’economia Antonio Misiani e i commenti degli onorevoli Maurizio Martina ed Elena Carnevali del Partito Democratico ecco Comune per Comune i fondi destinati dal Governo Conte per le terre più colpite dal Coronavirus.

“Il riparto operativo dei 68 milioni destinati ai nostri comuni che abbiamo proposto al governo con la nostra iniziativa parlamentare è un passo decisivo per sostenere le nostre comunità in questo momento delle attività di rilancio e di sostegno economico e sociale dopo le durissime settimane che abbiamo alle spalle. Continueremo naturalmente a impegnarci per rafforzare ogni strumento utile a favore di cittadini, famiglie, imprese e comunità locali” affermano Martina e Carnevali.