“Era pacifico che la decisione di isolare Alzano e Nembro spettava al Governo, dato che era già stato inviato l’Esercito”. Attilio Fontana ha risposto così ai pm bergamaschi che venerdì mattina l’hanno sentito come persona informata sui fatti in merito all’inchiesta sulla mancata zona rossa nei comuni della Val Seriana con il focolaio bergamasco del Covid 19. Ha anche negato di aver ricevuto pressioni dal mondo economico.

Il presidente di Regione Lombardia ha parlato per due ore e mezza di fronte a tre magistrati, tra cui il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota. La quale ha annunciato un comunicato per replicare a Matteo Salvini che in mattinata ha definito una vergogna la convocazione di Fontana in procura a Bergamo.

Il governatore, in un clima collaborativo, avrebbe pure fornito chiarimenti sulla chiusura e immediata riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Fenaroli di Alzano domenica 23 febbraio, quando erano stati individuati i primi due pazienti contagiati.

Sulle rsa, e le tante morti sospette, gli sarebbero state poste solo domande sul significato delle delibere regionali.

Il legale di Fontana, l’avvocato Jacopo Pensa, assente a Bergamo, ha dichiarato: “Il presidente della Regione è stato convocato dai pm in qualità di persona informata sui fatti con lo spirito autentico di ascoltare una persona che ha contribuito ad accrescere il loro patrimonio conoscitivo sulle vicende relative al Coronavirus e a chiarire eventuali dubbi”.