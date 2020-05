Estate a Seriate, il Comune chiede aiuto ai genitori: “Cosa vorreste per i vostri figli?”

Per la “fase 2” l’Amministrazione comunale di Seriate, insieme agli enti e alle associazioni del territorio, sta elaborando possibili interventi e servizi per i mesi estivi che rispondano alle esigenze delle famiglie, nel rispetto delle norme e delle linee guida ministeriali e regionali.

Per poter organizzare al meglio l’offerta estiva e rilevare i bisogni delle famiglie, è stato redatto un breve questionario a cui, da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno, è possibile rispondere in forma anonima, per costruire il migliore programma estivo per bambini e ragazzi.

“Il Comune di Seriate, in collaborazione con le realtà territoriali impegnate nell’organizzare la proposta educativa dei bambini e degli adolescenti, ha redatto un breve questionario per sondare le esigenze delle famiglie – spiega l’assessore all’Istruzione Ester Pedrini – Chiediamo ai genitori di rispondere a queste semplici domande per definire un progetto in linea con le disposizioni di sicurezza richieste e condiviso con la città, così da corrispondere al meglio alle esigenze familiari”.

Nel questionario messo a disposizione delle famiglie (accessibile dal sito del Comune) domande di carattere generico sulla composizione dei nuclei familiari, sulla presenza di figli disabili e i desideri su mesi e momenti della giornata in cui organizzare le attività.