Al via la formazione online: come funziona il nuovo servizio Confartigianato

Si riparte e Confartigianato è pronta e propone formazione online. Questa situazione di emergenza ha portato grossi cambiamenti nella nostra quotidianità, e ora più che mai dobbiamo rivedere e riorganizzare il nostro modo di proporre e vendere prodotti e servizi.

Ripartire, infatti, significa:

– adattare il lavoro secondo le norme di sicurezza anti-contagio

– riprendere la comunicazione con i clienti, per aggiornarli sulla propria attività e aiutarli a sentirsi sicuri di tornare ad acquistare rivolgendosi alla propria attività

– motivare i collaboratori verso un maggiore senso di responsabilità, perché ora c’è bisogno del massimo impegno da parte di tutti

COME FARE?

Aggiornandoci subito, in modo facile e sicuro, grazie alla nuova piattaforma formativa online con cui Confartigianato ti permetterà di seguire (comodamente da casa o dal posto di lavoro) corsi di formazione e seminari di approfondimento tecnico che ti consentiranno di acquisire tutte le competenze per affrontare la ripartenza.

COME FUNZIONERÀ IL SERVIZIO?

Da Confartigianato spiegano: “È molto semplice: potrai iscriverti ai corsi e seminari come hai sempre fatto, compilando una scheda di iscrizione. Riceverai un link con cui collegarti alla piattaforma (da PC, tablet o smartphone) per seguire la formazione che avrai prenotato. La proposta, come da nostra tradizione, sarà ricca ed articolata, fra webinar gratuiti, corsi a pagamento e formazione finanziata. Ritroverai l’alto livello qualitativo dei nostri docenti con un valore in più: l’immediatezza con cui, grazie alla formula on line, potrai sperimentare nuove modalità di condivisione e di partecipazione a tutti i nostri percorsi”.

Di seguito troverai tutti i prossimi corsi e webinar on line di Confartigianato:

– Corso “Autronica” – dall’8 giugno

– Corso “Accelera il tuo business con Linkedin e il Social Selling” – dal 9 giugno

– Corso “Manutentori e terzo responsabile di impianti di climatizzazione” – dal 10 giugno

– Corso “La comunicazione esterna” – dal 10 giugno

– Corso “Aggiornamento Preposto” – dal 16 giugno

– Corso “La comunicazione interna” – dal 22 giugno

– Corso “Preposto” – dal 22 giugno

– Corsi “Sicurezza Dipendenti”

– Corsi “Aggiornamento Dipendenti”

Per ulteriori informazioni: Ufficio Formazione

Tel 035 274 325 – E.mail: formazione@artigianibg.com