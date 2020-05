Vivi e lascia vivere, Femmine contro maschi o Hunger games? La tv del 28 maggio

Per la prima serata in tv, giovedì 18 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci. Andranno in onda due episodi dal titolo “La minaccia” e “L’addio”. Nel primo, in ospedale tutta la famiglia è in ansia per la salute di Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell’incidente di Giovanni e decide di rischiare pur di rivedere il ragazzo, al quale si è legato come a un figlio. Renato riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto…

Nel secondo, l’attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l’aspetta…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Morte sulla scogliera”; su RaiTre alle 21.20 “Air force one”; su Canale5 alle 21.30 “Femmine contro maschi”; su Italia1 alle 21.30 “Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True Justice”; su Iris alle 21 “Codice Magnum” e su Italia2 alle 21.15 “Yes man”.

Su La5 alle 20.45 verrà proposta la replica di “Uomini e donne” e alle 22 il film “Every day”.

Rai5 alle 21.15 riproporrà “Macbeth” di Giuseppe Verdi messo in scena dalla regista inglese Phyllida Lloyd nota per i suoi successi cinematografici come Mamma mia! e The Iron Lady. Opera in 4 atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Diretto da Sir Antonio Pappano.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 la serie “Private Eyes”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Extreme Makeover: Home Edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.