A dieci giorni da quella drammatica sera, la piccola comunità di Boltiere ancora non si capacita della tragedia costata la vita al piccolo Karim Bamba, il bimbo di dieci anni morto incastrato in un cassonetto della Caritas da dove stava cercando di estrarre vecchi indumenti.

Oggi, giovedì 28 maggio alle 16:30, al cimitero del paese della Bassa, sarà celebrato il funerale del piccolo. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Osvaldo Palazzini e il parroco don Giuseppe in rappresentanza dei tanti cittadini che avrebbero voluto abbracciare idealmente la famiglia del bimbo ma che non potranno esserci a causa delle limitazioni per il Covid.

L’amministrazione ha invitato la cittadinanza a esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia osservando un momento di raccoglimento nelle proprie abitazioni.

Nei giorni scorsi sono state tante le offerte di aiuto per la famiglia di Karim, madre italiana e papà della Costa d’Avorio, con altri quattro figli piccoli, che vivono in una casa comunale e sono seguiti dai servizi sociali. Le donazioni possono essere effettuate in parrocchia o al Centro di primo Ascolto Caritas parrocchiale.