Bloccate alle Canarie con le ceneri della sorella, Giuliana e Luigina pronte a tornare a casa

Rientreranno in Italia mercoledì 3 giugno Giuliana e Luigina Picchi, le due sorelle di 83 e 76 anni da mesi bloccate a Fuerteventura, nelle Canarie. La prima abita a Vigolo, nella Bergamasca. “Abbiamo passato giorni proprio brutti – commenta – ma finalmente torniamo a casa”

Un soggiorno dorato che si è trasformato in una lunga prigionia, resa ancor più dolorosa dalla morte della sorella Gianna, 84 anni, a causa di un incidente domestico lo scorso tre maggio.

Le sorelle erano arrivate il 9 gennaio a Puerto del Rosario, per trascorre un paio di mesi di relax prima di tornare alla rispettive residenze di Vigolo, Pandino nel Cremonese e Brallo di Pregola, in alto Oltrepò Pavese. Il rientro era previsto per il 17 marzo, ma la pandemia ha interrotto ogni collegamento e il primo volo utile risultava in programma a luglio.

Dopo molti appelli caduti nel vuoto, un volo Neos Fuerteventura-Roma-Milano Malpensa le riporterà in Italia grazie all’intervento dell’ambasciata italiana a Madrid, contattata dal deputato Paolo Formentini, venuto a conoscenza della vicenda. Il loro grazie va a tutte le persone che si sono adoperate per farle rientrare in Italia.