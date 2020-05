Nero a metà, Tu si que vales o Aida? La tv del 27 maggio

Per la prima serata in tv, mercoledì 27 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Una volta di troppo” e Una notte senza stelle”. Nel primo, Carlo e Malik si ritrovano a indagare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma. Alba prova a resistere alle avances di Malik, mentre per il dirigente Santagata è arrivato il momento di dire addio alla squadra. La Repola invece è alle prese con una ragazzina, Veronica, scappata di casa per l’ennesima volta.

Nel secondo, Carlo e Malik indagano sull’omicidio di una suora ritrovata morta in un sexy shop. Il caso mette in pericolo la vita di Alba, costringendo Malik a intervenire. Carlo, invece, deve prendere atto che Cristina è stanca della clandestinità. In commissariato fa il suo ingresso la nuova dirigente Micaela Carta, proprio nei giorni in cui viene ufficialmente fuori uno scheletro del passato di Carlo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Poco di tanto”. Facciamo un salto indietro rivivendo con Maurizio Battista, tra nostalgia ed ironia, un passato che ci sembra, nel contempo, vicino e lontano. In questa puntata, facciamo un tuffo negli anni ’80.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale5 alle 21.20 riproporrà “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Ore 15.17 – Attacco al treno”; su Italia1 alle 21.25 “La furia dei titani”; su Rai4 alle 21.20 “Morgan”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.05 “Tre all’improvviso”; su Iris alle 21 “All’ultimo volo”; e su Italia2 alle 21.15 “Il pericolo è il mio mestiere”.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Aida” di Verdi nell’allestimento firmato da Franco Zeffirelli. Sul podio il maestro Riccardo Chailly, tra gli interpreti Violeta Urmana Roberto Alagna Ildiko Komlosi Giorgio Giuseppini e Luciana Savignano Roberto Bolle e Myrna Kamara nella coreografia di Vassiliev.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The Mexican – Amore senza la sicura”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show” e su Real Time alle 21.20 “Gemelli siamesi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.