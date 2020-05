Covid, Fontana e Gallera convocati dalla procura di Bergamo come persone informate sui fatti

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera sono stati convocati come persone informate sui fatti dalla Procura di Bergamo che indaga sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano, sui morti nelle case di riposo e che sta effettuando approfondimenti sulla mancata istituzione della zona rossa in Valle Seriana. Il governatore regionale, come apprende l’Ansa, dovrebbe essere sentito nei prossimi giorni.