La Polizia ricorda don Fausto Resmini: altri 6500 euro per la Fondazione Don Milani

In occasione dell’epidemia, in un momento così difficile per la nostra provincia, la Polizia di Stato di Bergamo e benefattori amici della Polizia hanno inteso far pervenire, con un’ulteriore donazione in denaro di 6500 euro, un concreto sostegno a favore della “Fondazione Don Milani” di Sorisole facente capo al “Patronato San Vincenzo” di Bergamo, che da molti anni è stata seguita con tanto impegno e sacrificio dal compianto don Fausto Resmini.

Alla Comunità, che sorregge tante persone in difficoltà serie portando loro conforto e aiuti sostanziali, il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma, anche a nome degli operatori di polizia sul territorio, formula i migliori auspici per la fondamentale attività che svolge. Un particolare ringraziamento – fanno sapere dalla questura – è rivolto a coloro che hanno aderito all’iniziativa di raccolta fondi che si è conclusa.