Coronavirus a Bergamo, “30 nuovi positivi ma altri 168 registrati nei giorni scorsi”

Salgono a 13.175 i positivi al coronavirus in provincia di Bergamo. È il dato aggiornato a mercoledì 27 maggio e comunicato da Regione Lombardia dopo la consueta conferenza per fare il punto sull’emergenza. Sono 30 in più nelle ultime ventiquattro ore, ai quali vanno sommati “168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini” e “processati dall’Ats negli ultimi sette giorni” aggiungono dal Pirellone.

“L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – precisa che fra i 198 positivi della giornata odierna sono compresi anche 168 tamponi processati da un laboratorio privato. Fra l’altro, l’Ats segnala che 118 dei 168 tamponi (circa il 70%) risultano debolmente positivi”. Questo perché “presentano tracce di Rna virale e vengono considerati positivi in via precauzionale. Pertanto sui 118 debolmente positivi verrà effettuato un secondo tampone tra una settimana”, sempre da parte di Ats.

Di questi, 22 provengono da un’iniziativa sperimentale di un istituto di ricerca bergamasco. Altri 8 sono invece legati alle attività di tamponamento ordinario da parte di Ats, che spiega che il numero di tamponi effettuati dal 18 al 23 maggio è pari a 3.239 unità. In ogni caso tutti i positivi sono presi in carico dall’Agenzia di Tutela della Salute per la sorveglianza attiva attraverso il DIPS (Dipartimento di Prevenzione).

I numeri di oggi

– i tamponi effettuati: 12.503

totale complessivo: 697.561

– attualmente positivi: 24.037 (-440)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 87.801

– i nuovi casi positivi: 216 (ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni)

– i guariti/dimessi: +766

totale complessivo: 47.810

– in terapia intensiva: -8

totale complessivo: 175

– i ricoverati non in terapia intensiva: +4

totale complessivo: 3.626

– i decessi: 58

totale complessivo: 15.954





I casi per provincia

Milano: 22.832 (+68) di cui 9.679 (+41) a Milano città;

Bergamo: 13.175 (+30) ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni;

Brescia: 14.522 (+33)

Como: 3.792 (+7)

Cremona: 6.416 (+16)

Lecco: 2.724 (0)

Lodi: 3.434 (+22)

Mantova: 3.328 (+1)

Monza Brianza: 5.466 (+6)

Pavia: 5.252 (+23)

Sondrio: 1.431 (+2)

Varese: 3.537 (+17)

1.892 in corso di verifica.