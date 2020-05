Assegnata la scorta al presidente della Regione Lombardia Fontana

Assegnata la scorta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Da un paio di giorni la prefettura della sua città, Varese, secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, gli ha assegnato una tutela di quarto livello, vale a dire auto con agente di scorta.

Questo perché, dopo le scritte “Fontana assassino” sui muri nei giorni scorsi sono arrivati volantini sullo stesso tono, sempre a firma dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo). Il volantino ha come titolo “Fontana assassino” chiede di mandare a casa la giunta per la gestione dell’emergenza Covid e sostituirla con una diversa. “Organizziamoci in ogni azienda, quartiere e territorio per importa” è la conclusione.