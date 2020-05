Riapertura in sicurezza e delivery: la fase 2 di “Ari&Ciro”

Arrivano buone notizie per i buongustai: si può tornare a pranzare e a cenare da “Ari&Ciro”. Dopo il lockdown per il Coronavirus, il ristorante pizzeria ha riaperto in sicurezza con la sanificazione dell’ambiente, il distanziamento dei tavoli, l’utilizzo di menù monouso e l’accesso su prenotazione per evitare assembramenti.

Nel rispetto delle regole anti-contagio disposte per contrastare la pandemia, accoglie i clienti osservando gli orari abituali: è sempre aperto tranne il lunedì sera e il sabato a pranzo.

I titolari, Aristide e Ciro Manzi, affiancati dai figli Giulia e Giacomo, hanno ripreso l’attività con più entusiasmo di prima e sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro lunga esperienza nel settore della ristorazione. Come sempre vogliono puntare sulla buona cucina, proponendo ogni giorno una vasta selezione di specialità di pesce e di terra spaziando fra appetitosi antipasti, primi, secondi e dessert ma anche tante pizze e ottimi menù degustazione… per farsi un’idea basta accedere al sito www.arieciro.it o, meglio ancora, gustare ciò che si desidera di persona.

Nonostante la riapertura, rimane attivo il servizio take away e consegne a domicilio, con la possibilità di ritirare i piatti da asporto o ricevere comodamente a casa quanto richiesto sempre contando sulla massima sicurezza.

Il ristorante pizzeria “Ari&Ciro” è a Curno in via Enrico Fermi, 2: per prenotare telefonare al numero 035466274 oppure il 3662298217 (anche inviando un messaggio tramite WhatsApp).

È possibile rimanere aggiornati sulle novità del locale seguendo la pagina Facebook “Ari&Ciro ristorante e pizzeria” oppure il profilo Instagram “arieciro”.