La settimana è partita col sole su tutta la provincia di Bergamo. Andrea Bosoni ci dice se continuerà così con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’espansione di una vasta area di alta pressione dal nord Africa verso l’Europa Occidentale garantisce condizioni di tempo stabile sulla Lombardia per questo inizio di settimana, in seguito nella seconda parte della settimana a causa dell’influenza di un vortice depressionario in discesa verso i Balcani che lambirà le nostre regioni orientali, sarà possibile una leggera instabilità relegata però principalmente ai rilievi Alpini e Prealpini.

Martedì 26 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per il transito di banchi di nuvolosità alta specie sui settori centro-occidentali, sui rilievi Alpini e Prealpini orientali locali addensamenti nuvolosi saranno possibili dal pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature: Minime in lieve aumento comprese tra 15°C e 18°C, massime stazionarie o in lieve aumento tra 24°C e 27°C

Mercoledì 27 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, sui rilievi Alpini e Prealpini modesta attività cumuliforme nel corso delle ore centrali della giornata senza fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 15°C e 18°C, massime stazionarie o in lieve diminuzione con valori tra 23°C e 26°C

Giovedì 28 maggio 2020

Tempo Previsto: Condizioni iniziali sempre di bel tempo, dal pomeriggio aumento più consistente dell’attività cumuliforme specie sui rilievi orientali la quale potrà dare luogo a brevi e locali rovesci.

Temperature: Minime stazionarie, massime in aumento.