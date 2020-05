O mio amato giornalismo

Strana la sensazione che ho avuto la prima volta che sono entrato in una redazione giornalistica vera e propria. L’immagine mentale che avevo di un ufficio di giornalisti è stata pienamente fedele a ciò che ho visto in quel giorno di cui oramai non ricordo né ora né data. Fogli, carte e giornali che sbucano da ogni parte di quello spazio; penne nei più disparati luoghi nella stanza; cipigli e sopraccigli che raccontavano qualcosa della vita da giornalista, come se fosse un’allegoria.

Ma facciamo un brusco flashback: sin da piccolo, la figura giornalistica mi ha sempre lasciato un certo alone di mistero.

Scrittore? No.

Opinionista? No.

Politico? Nemmeno.

Celebrità? Ehm, non proprio da principio.

Un incrocio di tutto ciò che è sopra scritto, come molto di più: lettore, osservatore, dipendente, autonomo, ispiratore, idealista, realista, conoscitore… la lista sarebbe infinita.

Questa professione, attinta dalla fonte della passione e mossa dall’ideale, racchiude incredibilmente la quintessenza della relazione dell’uomo alla vita e quindi al mondo.

L’impatto del giornalista nella realtà delle cose, nelle dinamiche della società, può esser traumatico in ordine dell’ideale iniziale pulsionale nella scelta di questa via di vita.

La malignità umana, i sotterfugi della società, le ingiustizie taciute ed altre invisibili: obiettivi visuali visti dal binocolo giornalistico, lucido e netto.

Così il giornalista, che non sempre lavora in un giornale, partito con la saccoccia della purezza per l’informazione “all’altro”, a chi non può altrimenti avere una certa conoscenza, dovrà adattarsi in una impresa di giornalismo, in un settore d’editoria, in un concerto di persone piacevoli ed altre rancorose, toccherà con la propria mano, o coscienza, la viltà di certi e le restrizioni dai potenti; lì si vedrà la resilienza del giornalista, che non sempre ha buoni stipendi, nel continuare la propria vita professionale come missionario o come francescano.

Proprio nei momenti critici il giornalista, che non sempre riesce a vivere bene, si autenticherà come voce attendibile o cederà venendo così seguito da brusii e mormorii che inviteranno a cambiare ascolto, o lettura.

Se dovessi dare un’istintiva somiglianza al ruolo del giornalista sarebbe l’oggetto chiamato metronomo: strumento utilizzato maggiormente in musica per misurare il tempo e per dare supporto al musicista con un battito costante.

Immaginiamo il cittadino come musicista, il metronomo come il giornalista e la musica prodotta come la politica: facendo una battuta, che genere musicale sarebbe l’Italia?

La democraticità deve essere indiscutibilmente la stella polare del fare giornalismo in una società, proprio la democrazia infatti è il terreno di sviluppo del giornalismo e viceversa è proprio il (buon) giornalismo uno dei fondamenti di una società sana e democratica.

Le censure, gli abbagli, le propagande e tutte le attività restrittive o le manovre contro la libertà d’espressione sono bombardamenti diretti verso la base democratica di uno Stato.

Per sillogismo quindi assumiamo che i media, medium in latino e quindi mezzo, siano quel legame sottile e fragile ma essenziale tra il potere in tutte le sue forme e la cittadinanza; comprendiamo anche, così, il potere notevole dei nostri ‘emissari d’informazione’ che si trasforma in gigantescamente nocivo se disonesto, fazioso o imparziale.

Il giornalista, quindi, non è altro che colui o colei che ha innalzato a professione vitale di una società la naturalità della libertà d’espressione.

O mio giornalista ti voglio bene, grazie se farai bene il tuo lavoro ma, per favore, non proseguire se vuoi solo uno stipendio.