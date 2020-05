Nuovi bandi territoriali 2020

In questi mesi abbiamo vissuto dei cambiamenti che hanno profondamente segnato la nostra comunità. In collaborazione con Fondazione Cariplo, che ha assicurato un’attenzione particolare al nostro territorio, il piano erogativo della Fondazione Comunità Bergamasca è stato rivisto anche al fine di semplificarne le procedure.

“In queste settimane abbiamo focalizzato l’attenzione sull’emergenza sociale – afferma Enrico Fusi, vice presidente della Fondazione – che ci ha impegnato e ancora ci impegna in prima linea, in stretta collaborazione con ATS e Conferenza dei Sindaci, con la campagna di raccolta fondi #SosteniAMOBergamo. Questo osservatorio allargato alle esigenze di tutto il territorio provinciale ci ha permesso di definire un nuovo piano erogativo, che anche grazie alla disponibilità di Fondazione Cariplo, può offrire un supporto concreto alla nostra comunità. Abbiamo introdotto alcune importanti novità, allo scopo di sostenere le azioni del Terzo Settore in risposta alle emergenze sociali del momento”.

Nel concreto le variazioni più significative:

– Aumento fino all’80% del contributo sul costo totale di progetto;

– Per tutti i bandi non è prevista la raccolta fondi a progetto;

– Per i bandi dedicati all’emergenza covid è prevista l’erogazione di una anticipazione del contributo deliberato per i progetti che si devono realizzare e rendicontare entro il 31 dicembre 2020;

– viene introdotta la modalità di partecipazione “a sportello”: i progetti verranno valutati e deliberati fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

– per quest’anno è previsto che la presentazione dei progetti sia cartacea da trasmettere tramite mail all’indirizzo info@fondazionebergamo.it.

I bandi sono disponibili sul sito www.fondazionebergamo.it