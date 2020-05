Medolago, lite tra padre e figlio: spunta una spranga, entrambi in ospedale

Sono finiti entrambi in ospedale, padre e figlio protagonisti di una violenta lite nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio a Medolago.

È successo intorno alle 13 fuori da un’abitazione di via Beretta. I due, 22 e 50 anni, hanno iniziato a discutere per futili motivi. Dalle parole sono passati alle mani e poi il 50enne ha colpito il figlio anche con un tubo di ferro.

Alcuni vicini, udite le urla e vista la scena, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Calusco d’Adda che hanno placato gli animi, oltre a due ambulanze con il personale sanitario. I feriti, in condizioni non gravi, sono stati trasportati uno all’ospedale Papa Giovanni e l’altro al Policlinico di Ponte San Pietro.

I militari hanno identificato i due. Sono in corso accertamenti per stabilire il movente della discussione e per valutare eventuali denunce.

È la terza lite familiare in pochi giorni nella nostra provincia. Il bilancio delle altre due, a Dalmine e a Bonate Sotto era stato ben più grave, con due donne ammazzate dai loro figli.