La cattedrale del mare, Blade Runner 2049 o Le Iene? La tv del 26 maggio

Per la prima serata in tv, martedì 26 marzo RaiUno alle 21.25 riproporrà “Il commissario Montalbano”. Andrà in onda l’episodio “Come voleva la prassi”. Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato sul pavimento di un androne. Indosso ha solo un accappatoio intriso di sangue. Montalbano sospetta che sia una prostituta dell’Est Europa. E spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione, isolino i responsabili di un crimine così efferato. Ma sarà il lui stesso a subire un attentato. Montalbano scova tra i condomini un complice che ha ripreso con una telecamera il festino in cui è morta la ragazza… Durante l’indagine, Montalbano fa un incontro inquietante, che lo lascerà con molti interrogativi, con il giudice in pensione Leonardo Attard…

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “La cattedrale del mare”. Arnau diventa adulto e la sua vena battagliera contro i soprusi non si placherà con la crescita, anzi: l’uomo risulterà ancora più intenzionato a difendersi contro le cattiverie dei potenti. Arnau e Joan si troveranno in serie difficoltà economiche a causa delle loro scarse entrate e dovranno mettersi alla ricerca di una casa in cui vivere. A quel punto, un colpo di fortuna: una famiglia ricca deciderà di accoglierli nella loro abitazione. Sarà lì che il giovane Estanyol incontrerà Aledis: scoppierà una vera e propria passione tra i due, ostacolata dal padre di lei. La giovane si ritroverà quindi a sposare un amico di famiglia.

Anche Arnau si sposerà, ma con Maria, la figlia del suo mentore, per la quale l’uomo non nutre passione. Il giovane continuerà a vedere Aledis in gran segreto. Il giovane Estanyol sarà costretto ad abbandonare Barcellona per entrare a far parte dell’esercito del re. Spiccherà nel corso della lotta contro Maiorca e verrà nominato scudiero del comandante. Starà via per cinque anni, dopo di che tornerà in città.

A Barcellona si renderà conto dei terribili effetti della peste, che ha mietuto moltissime vittime: anche sua moglie Maria ha perso la vita.

Su Italia1 alle 21.25 andrà in onda “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Il caso Freddy Heineken”. Nel 1983 ad Amsterdam, quattro amici organizzano il rapimento di Freddy Heineken, proprietario dell’omonima industria della birra e uno degli uomini più ricchi del mondo. Tratto da una storia vera.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Vita, cuore, battito”; su Rai4 alle 21.20 “Blade Runner 2049”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Paulette”; su La5 alle 21.05 “Noi siamo infinito”; su Iris alle 21 “Maverick”; e su Italia2 alle 21.15 “Guardians – Il risveglio dei guardiani”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Il peccato e la vergogna” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.