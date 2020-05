Il giornalismo argine delle fake news: incontro online con Gad Lerner

Mercoledì 27 maggio dalle 18.15 alle 19 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli di Bergamo è previsto il nuovo appuntamento del percorso dal titolo “Un nuovo inizio”, il live streaming delle Acli di Bergamo per immaginare gli scenari dopo l’emergenza. Un percorso di conversazioni con un ospite di volta in volta diverso, per tentare di rispondere alle domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.

L’ospite di questa settimana sarà il giornalista e conduttore Gad Lerner, per un appuntamento dal titolo “Fiumi di parole tra paludi di fake news e opinionismo esasperato. L’argine del (sano) giornalismo”.

Gad Lerner è giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. Da sempre lavora per approfondire i problemi che stanno dietro alle questioni di fondo della politica nazionale e internazionale.

In diretta sui nostri canali web (Facebook, YouTube Acli Bergamo e i siti www.aclibergamo.it e www.moltefedi.it).

Clicca qui per rivedere le puntate precedenti:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1OuWqlcCZ4On8Rc8JMZuWAIr19VHMu-p