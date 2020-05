Coronavirus, a Bergamo 12.977 casi: +23 nelle ultime 24 ore

Ci sono 23 nuovi casi di Covid-19 a Bergamo martedì 26 maggio.

In Lombardia i tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 9.176, per un totale complessivo di 685.058. I pazienti attualmente positivi sono 24.477 (-738 rispetto a lunedì).

Il totale dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi è di 87.417 casi

I pazienti guariti e dimessi dagli ospedali sono 47.044, mentre quelli ancora ricoverati in terapia intensiva sono 183 (13 in meno rispetto a lunedì). Gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono invece 3.622 (-99 nelle ultime 24 ore).

I decessi, infine, sono 15.896 totali, 22 nell’ultimo giorno.

I casi nelle singole province

MI: 22.764 (+38) di cui 9.638 (+14) a Milano città

BG: 12.977 (+23 )

BS: 14.489 (+10)

CO: 3.785 (+25)

CR: 6.400 (+4)

LC: 2.724 (0)

LO: 3.412 (+6)

MN: 3.327 (+7)

MB: 5.460 (0)

PV: 5.229 (+23)

SO: 1.429 (+3)

VA: 3.520 (+9)

e 1.901 in corso di verifica