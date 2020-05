Come secondo lavoro coltivava 92 piante di marijuana: commerciante ai domiciliari

In un quadrilocale aveva allestito una piantagione di marijuana da interno, con due serre e 92 piante in totale. Per questo motivo A. G., commerciante 45enne di Barzana, venerdì 22 maggio è stato arrestato dai carabinieri di Almenno San Salvatore.

In seguito a una segnalazione i militari hanno perquisito l’appartamento di proprietà dell’uomo, senza precedenti e all’apparenza insospettabile, che usava esclusivamente per la sua attività illecita.

All’interno c’erano lampade, sistemi di irrigazione e prodotti vari per la coltivazione. Ma soprattutto tante piantine di “erba” in crescita: 92 in totale, suddivise in due serre, una in ogni camera.

In un’altra stanza sono state poi trovate altre piante già recise e in fase di essiccazione, oltre a un centinaio di grammi di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata e il relativo materiale per il confezionamento.

Il 45enne è stato arrestato e di fronte ai carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità. Al processo per direttissima con il giudice Alberto Longobardi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora si trova ai domiciliari nell’abitazione in cui vive con la famiglia.