Zero decessi in Lombardia? Fontana: “Dato da prendere con le pinze”

Zero decessi in Lombardia? “È un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a Rtl. “La cosa che mi rasserena – ha sottolineato – è il numero dei nuovi contagiati che sta diminuendo”.

Fontana ha anche ribadito che i dati “sono assolutamente ufficiali, però non illudiamoci che adesso sia finito il numero di morti”. “È possibile – ha aggiunto – io me lo auguro”, ma “non voglio distribuire troppo entusiasmo, perché negli ultimi giorni abbiamo assistito a movida e assembramenti che sono un po’ preoccupanti. Non vorrei che questi ulteriori dati creassero eccessivo entusiasmo”.

Domenica, infatti, non è stato segnalato nessun decesso per Coronavirus in Lombardia (erano stati 56 il giorno precedente), ma un dato così positivo potrebbe anche essere causato dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. È già capitato, in occasione di festività o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno successivo. Per esserne certi, quindi, occorre attendere i dati di lunedì 25 maggio.