Zanica, scontro tra due auto: una finisce nel terreno e si ribalta

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incidente stradale a Zanica in via Tangenziale sud intorno alle 17.30 di lunedì.

Due autovetture si sono scontrate, con una di esse che è finita nel terreno è si è ribaltata. Il bilancio è di un solo ferito, non grave, elitrasportato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

I vigili del fuoco hanno applicato le procedure di messa in sicurezza delle autovetture e alla bonifica delle zone compromesse.