Riva di Solto, frana da 200 metri cubi: chiusa la provinciale Sebina

Strada ex SS469 Sebina occidentale tra Riva di Solto e Zù chiusa al traffico per frana. L’annuncio è stato diffuso dal Comune sebino nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, in seguito all’evento franoso che si è verificato all’altezza del chilometro 469 della strada provinciale ex SS 469 Sebina Occidentale (SP ex SS 469).

In mattinata sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco volontari del distaccamento volontari di Lovere per un sopralluogo, che hanno quantificato in 200 metri cubi il masso che si è staccato dalla parete rocciosa.

I detriti non sarebbero caduti sull’asfalto ma si sarebbero fermati a 110 metri di altezza. In ogni caso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nadia Carrara ha deciso la chiusura momentanea del tratto di strada.