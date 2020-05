Il bilancio sommario del weekend in città, il primo con regole meno severe, può essere considerato positivo: dopo un venerdì senza disposizioni particolari e un sabato bagnato, si attendeva la bella giornata di domenica per avere un banco di prova attendibile.

Per evitare assembramenti, anche alla luce di quanto era successo alla vigilia della fine del lockdown, il Comune di Bergamo aveva deciso di istituire per sabato e domenica il senso unico lungo via Colleoni, da largo Colle Aperto fino a piazza Vecchia, andando in direzione di via Gombito: per tutti i cittadini a disposizione mappe della nuova “viabilità”, con l’indicazione dei percorsi corretti e di quelli alternativi.

I problemi maggiori, in realtà, sono arrivati venerdì sera quando la Polizia Locale è stata costretta anche ad elevare le prime multe per il mancato rispetto delle ormai note norme anti-contagio, una su tutte quella del corretto utilizzo della mascherina.

Forse anche per quello sabato pomeriggio Palazzo Frizzoni aveva chiesto a Fidelitas un supporto operativo in piazza Vecchia e piazza Pontida, con personale fiduciario (quindi non armato) chiamato a fare sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza.

L’intervento più sensibile, però, lo ha fatto la pioggia che ha rovinato i piani di chi nel tardo pomeriggio di sabato avrebbe voluto trascorrere del tempo in centro o in città alta: in pochi si sono avventurati, anche se a tarda sera, soprattutto lungo la Corsarola, un po’ più di movimento si è visto e non tutti sono stati rispettosi delle regole.

Discorso differente, invece, per domenica quando il tempo è sempre stato favorevole: di gente in città ce n’è stata tanta, ma gli assembramenti sono altro e la maggioranza delle persone ha rispettato distanze e protezione con la mascherina.

Anche in serata la situazione non è cambiata: via XX settembre e piazza Pontida tranquille, Corsarola e piazza Vecchia alle 22.30 già semideserte.

Così il primo weekend dopo la fine del lockdown è filato via senza grossi intoppi in centro e città alta: la speranza è che non si sia trattato di un caso.