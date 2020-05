Non solo test sierologici: Habilita ripristina le sue attività in sicurezza

Da ormai quasi due settimane in Habilita è stato attivato il servizio di test sierologici per i privati e, contestualmente, la possibilità di effettuare il tampone per tutti i soggetti che dovessero risultare positivi. Habilita, però, si è organizzata anche per un progressivo ripristino delle attività che sono state sospese nei mesi precedenti a causa dell’emergenza sanitaria. Per garantire la massima sicurezza sia dei pazienti che del personale che lavora nelle diverse sedi, la direzione sanitaria ha provveduto a rimodulare l’offerta dei servizi secondo degli specifici protocolli organizzativi. A partire da mercoledì 3 giugno saranno riattivate le prenotazioni allo sportello nelle sedi Habilita con i seguenti orari:

– Sede di Bergamo dalle ore 14.00 alle ore 19.00

– Sede di Zingonia dalle ore 14.00 alle ore 19.00

– Sede di Osio Sotto dalle ore 14.00 alle ore 19.00

– Sede di Clusone dalle ore 9.00 alle ore 18.00

– Sede di Sarnico dalle ore 07.30 alle ore 17.30

– Sede di Albino dalle ore 8.30 alle ore 13.30

In alternativa, si può prenotare anche telefonicamente contattando il numero 035 4815515 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviando una email all’indirizzo prenotazioni@habilita.it

I pazienti vengono quindi invitati a non presentarsi con più di 10 minuti d’anticipo alla visita o all’esame. In ogni sede sono stati posizionati cartelli informativi che indicano i comportamenti corretti da tenere, come il distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e il lavarsi spesso le mani. Nelle sale d’attesa e all’ingresso sono presenti i distributori di soluzioni idroalcoliche a disposizione dell’utenza.

In tutte le strutture Habilita è poi presente all’ingresso una postazione di triage presidiata da personale sanitario che sottopone tutte le persone che entrano alla rilevazione della temperatura corporea con il termometro a infrarossi. Nel caso questa risulti pari o superiore a 37,5°C non è possibile accedere alla struttura.

Gli orari di erogazione delle prestazioni ambulatoriali in tutte le strutture Habilita è stato ampliato per limitare l’afflusso e lo stazionamento delle persone all’interno delle sale d’attesa e delle aree di visita/diagnostica. Gli orari di apertura delle strutture sono stati ampliati in modo da assicurare una fruizione contingentata tale da evitare assembramenti di persone. Il graduale aumento delle attività è stato organizzato pianificando un numero massimo di ambulatori attivi contemporaneamente e aumentando il tempo di erogazione delle prestazioni.

Attualmente nelle sedi Habilita sono state ripristinati servizi di Diagnostica per Immagini (a Sarnico resta sospesa l’ecografia osteoarticolare delle anche per i neonati), Cardiologia, Oculistica, Neurologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Fisiatria e il servizio di Onde d’Urto. Attualmente l’attività di riabilitazione è attiva a Osio Sotto e a Sarnico.

Prosegue infine anche l’attività dei Punti Prelievi di Habilita ad eccezione di quello di Vailate che, al momento, è ancora chiuso.