Martina: “Gallera prenda atto di non essere all’altezza del ruolo che ricopre”

Al Fatto Quotidiano il parlamentare di Bergamo ed ex segretario del Pd Maurizio Martina affida le proprie considerazioni (negative) sull’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera dopo l’ultima gaffe sul fatto che servano due persone infette per contagiarne una visto che l’indice Rt è 0,51. “Non è una questione ideologica – spiega – perché quando c’è stato da lavorare insieme l’abbiamo fatto, ma non si può affrontare questa situazione con tale faciloneria. Il suo è uno schiaffo ai lombardi”.

L’ex ministro alle Politiche agricole pensa a tutti i lombardi con particolare attenzione a quella che è stata la zona più colpita dalla pandemia, la terra bergamasca: “L’assessore è riuscito a dire che ‘solo il 58% è positivo ai test sierologici e quindi la situazione è molto meno allarmante di quanto si pensi’. Cosa deve succedere ancora per avere un assessore capace di pesare le parole vista la responsabilità che ha?”.

E conclude invitando il titolare della sanità lombarda a “prendere atto di non essere all’altezza del ruolo che ricopre”.