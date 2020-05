L’avvocato di Noi Denunceremo su La7: “Sui test la Regione Lombardia ha peccato di abbandono”

“La Regione ha peccato di abbandono rispetto alle persone che erano state segnalate e che prima di riprendere un’attività avevano il diritto sacrosanto di testare la propria situazione infettiva attraverso una sanità pubblica”. Così l’avvocato Consuelo Locati ha esordito nella puntata di “Non è L’Arena” andata in onda domenica 24 maggio su La7 parlando della gestione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia.

L’avvocato, di Seriate, si è collegata con il programma condotto da Massimo Giletti portando la propria esperienza. Infatti, ha vissuto il Coronavirus in prima persona ed è guarita, ma per il virus ha perso suo padre Vincenzo, di 78 anni. Guida il gruppo di legali del comitato “Noi denunceremo”, nato dall’omonima pagina Facebook composto da cittadini che chiedono “verità e giustizia per le vittime di Covid-19”.

Intervenendo in trasmissione ha affermato: “Le persone segnalate prima di riprendere un’attività avevano il diritto sacrosanto di testare la propria situazione infettiva – verso gli altri soprattutto – attraverso una sanità pubblica. In realtà la Regione ha fatto in modo che le persone come me che risultavano asintomatiche non potevano essere sottoposte a tampone da parte dell’Ats. Ciò significa che chi ha avuto la possibilità, dopo la liberalizzazione dei test, di potersi rivolgere a strutture e laboratori privati, ha potuto farlo e ha capito in che situazione in questo momento si trova. Io con la mia famiglia – due figli, mia madre e mia sorella – mi sono sottoposta a test sierologico e, dopo l’esito del test, considerando che tra di noi alcuni sono risultati positivi, abbiamo dovuto fare il tampone”.

Rispondendo a una domanda di Giletti che le ha chiesto il costo sostenuto, infine, l’avvocato ha risposto: “Abbiamo speso 40 euro per 5 persone per i test sierologici e 92 euro per 3 persone per i tamponi”.