JAC insieme a Microsoft Italia forma i professionisti del Cloud su misura per le aziende

Nasce dalla collaborazione di JAC – Fondazione ITS JobsAcademy con Microsoft Italia il corso di formazione per sviluppatori software in grado di realizzare applicazioni strutturate nativamente per il cloud.

Il corso e i moduli tecnici correlati, sono stati ideati in stretta collaborazione con Microsoft Italia, che ha identificato nel sistema educativo e formativo di JAC, orientato all’esperienza pratica, il partner adatto per progettare il corso che mira a formare figure professionali qualificate e ricercate nel mercato del lavoro come i “Cloud Software Developer”.

Il percorso formativo, della durata di due anni, si rivolge agli studenti delle scuole superiori, agli appassionati di informatica e a chi è già nel settore ma vuole aggiornarsi e aspira a evolvere le proprie competenze, e permette di ottenere due certificazioni di Microsoft: “Azure Developer Associate” al primo anno e “Azure Devops Engineer Expert” al secondo anno.

Grazie al metodo “learning by doing”, gli studenti avranno l’opportunità non solo di imparare dai professionisti, ma anche di mettere in pratica quanto appreso direttamente in aula e in laboratori strutturati a favorire la didattica del corso.

L’interazione con il mondo del lavoro sarà inoltre costante durante il biennio grazie a due stage professionalizzanti di 400 ore (800 totali).

“Il nostro scopo è quello di garantire ad ogni studente un’esperienza educativa e formativa concreta, che gli permetta di entrare nel mondo del lavoro con dignità, coerentemente alle sue aspettative e desideri” ha dichiarato Maurizio Andrea Orena direttore generale della Fondazione ITS JobsAcademy. “Un obiettivo importante e ambizioso, perché richiede che mentre si costruiscono le conoscenze e competenze professionali, si accompagni lo sviluppo e la maturazione della persona nelle cosiddette “soft skills”. Quindi, quale opportunità migliore della partnership tra la Fondazione e una azienda leader del proprio settore, unendo le specializzazioni verso un unico comune obiettivo, il nostro studente, futuro lavoratore. La progettazione di un nuovo corso con Microsoft Italia nasce proprio da una profonda condivisione del progetto e dei valori che mettono al centro la persona, come uomo e come professionista, per permettergli di essere protagonista del proprio futuro. Come nella consuetudine di tutti i corsi della Fondazione, anche questo corso si avvarrà delle alte specializzazioni messe a disposizione dai professionisti delle aziende partner di Microsoft e dagli esperti in “soft skills” che apporterà la Fondazione, rendendo così possibile una collaborazione realmente win-win tra lo studente, attore principale, Microsoft e JAC”.

“Il nostro Paese sta attraversando una fase molto complessa dove il digitale rivestirà un ruolo determinante, quale motore dell’innovazione e leva per aiutare le aziende e le organizzazioni a ripartire. Le nuove tecnologie però come il Cloud, l’AI, la Robotica e i Big Data e lo sviluppo di applicazioni su Cloud richiedono nuove competenze e nuove professionalità che al momento le aziende faticano a trovare. Si tratta del cosiddetto Skills Mismatch, ovvero la mancanza di figure professionali richieste dal mercato del lavoro. Il corso di formazione realizzato in collaborazione con JAC è un tassello importante con cui possiamo dare un contributo concreto a ridurre questo gap e sostenere la diffusione di competenze digitali affinché l’Italia possa tornare a crescere” ha commentato Claudia Angelelli, responsabile dell’area tecnica della divisione partner di Microsoft Italia.

Da sempre sensibile alle richieste del mercato del lavoro, JAC ha avviato l’iniziativa con Microsoft Italia proprio per coinvolgere tutte quelle aziende che cercano giovani professionisti qualificati come “Cloud Software Developer” e specialisti nello sviluppo di applicazioni cloud e service-oriented.

Fondazione ITS JobsAcademy nasce per dare una risposta concreta alla richiesta e al bisogno di lavoro delle imprese e ha infatti da sempre un forte legame e dialogo costante con le aziende del territorio. Rappresenta il primo ITS in Italia per numero di corsi e per numero di studenti, una delle prime risposte italiane alle scuole di alta specializzazione tecnologica, e vanta il 95% di assunzioni tra gli studenti che hanno frequentato i suoi corsi.

L’iniziativa rientra nel progetto Ambizione Italia #DigitalRestart, un importante piano di investimenti di Microsoft Italia nel nostro Paese con l’obiettivo di generare nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico e che prevede tra le diverse aree di azione anche un programma di formazione per offrire competenze digitali a 1,5 milioni di persone tra studenti, professionisti e disoccupati nel corso dei prossimi tre anni.

Per informazioni: https://www. fondazionejobsacademy.org/it/ landing_page/nuovo-corso- informatica-microsoft/