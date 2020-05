Coronavirus, la Regione conferma: domenica zero decessi, ma oggi sono 34

Dopo la bella notizia che domenica in Lombardia non sono stati segnalati decessi (non ci sono stati o non sono stati segnalati?), la conferenza stampa della Regione oggi, lunedì 25 maggio, era particolarmente importante per capire se davvero a una settimana dallo stop al lockdown la situazione è in miglioramento.

Oggi la Lombardia registra 34 vittime, per un totale di 15.874. Ieri nella regione erano stati registrati zero decessi per Coronavirus, un dato confermato dalla Regione secondo quanto riportato dall’Ansa. Due giorni fa le nuove vittime registrate erano state 56.

Rispetto a ieri, 24 maggio, i nuovi casi positivi sono invece 148 (ieri erano 285), per un totale di 87.258 casi registrati dall’inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi diminuiscono di 399 unità, per un totale di 25.215 pazienti attualmente affetti da Covid-19.

Sono stati effettuati 675.882 (+5.641) tamponi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è calato nelle ultime 24 ore di 1 unità. I ricoverati con sintomatologia sono attualmente 3.721, con una diminuzione di 296 pazienti rispetto a ieri. Il numero di persone guarite è aumentato di 513 unità, portando così il numero complessivo dei dimessi nella regione a 46.169 persone.

I dati relativi ai casi Covid-19 ripartiti nelle province lombarde:

Bergamo: 12.954 (+48)

Brescia: 14.479 (+3)

Como: 3.760 (+3)

Cremona: 6.396 (+5)

Lecco: 2.724 (+4)

Lodi: 3.406 (+3)

Monza e Brianza: 5.460 (+21)

Milano: 22.726 (+46) di cui 9.624 (+27) a Milano città

Mantova: 3.320 (=)

Pavia: 5.206 (+4)

Sondrio: 1.426 (+10)

Varese: 3.511 (+5)