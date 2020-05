Calcio, sorpreso con 10 grammi di droga: irregolare in Italia, arrestato 32enne

In un servizio mirato di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, domenica pomeriggio i carabinieri della stazione di Calcio hanno posto fine all’attività illecita di un uomo di nazionalità marocchina, arrestato dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di droga e denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, un 32enne nullafacente e pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, era arrivato a Calcio da Pumenengo a bordo della sua Lancia Ypsilon: i carabinieri lo hanno fermato ancora a bordo della sua auto in via Papa Giovanni XXIII, procedendo a una perquisizione dalla quale sono emerse alcune dosi già confezionate, per un totale di 10 grammi, di cocaina e hashish e 570 euro in contanti.

Sequestrati soldi e droga, l’uomo è stato arrestato e al termine delle formalità di rito accompagnato nelle camere di sicurezza del comando di Treviglio in attesa del processo per direttissima che si svolgerà in videoconferenza.