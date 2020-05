Back To Smart Work, ascolta la voce dei tuoi collaboratori

L’emergenza Covid cambia profondamente scenari e trend e rende necessario adattare tempi, modi e strumenti di lavoro. È il momento di usare la leva dell’empatia per comprendere, orientare le scelte e cogliere le opportunità con l’aiuto dei tuoi colleghi. Back To Smart Work è un’iniziativa a scopo sociale, realizzata da NeosVoc, per aiutare imprenditori e manager a raccogliere necessità, idee e opinioni, a partire dall’ascolto dei propri collaboratori. L’obiettivo è migliorare il clima aziendale nella fase di ripresa delle attività, raccogliendo dai collaboratori le idee sui bisogni, le necessità organizzative e le opportunità per il futuro.

Gli obiettivi dell’iniziativa che possono essere realizzati sono i seguenti:

– Ascoltare ciascun collaboratore per comprendere il suo stato d’animo e le sue percezioni ed essere di aiuto ove necessario;

– Conoscere Il suo punto di vista rispetto ai tempi e ai modi di organizzazione più efficiente del lavoro a casa;

– Raccogliere le sue priorità e le potenziali criticità percepite rispetto alla fase di rientro nei luoghi di lavoro e alle nuove modalità lavorative;

– Elaborare le idee che possono migliorare la produttività aziendale riposizionare ogni brand, rafforzando il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei collaboratori.

Richiedi più informazioni su: https://www.backtosmartwork.com/

NeosVoc è la nuova piattaforma con cui puoi raccogliere la voce di clienti, dipendenti e prospect attraverso i canali in cui si sono spostate le conversazioni, cogliendo l’opportunità del cambiamento in atto per riposizionare la tua offerta di prodotti e servizi.

Una piattaforma personalizzabile e facile da usare, con cui potrai raccogliere la voice of customer lungo tutti i touchpoint e con ogni tipo di ricerca: dalle semplici survey, ai modelli di indagine più strutturati, fino alle metodologie qualitative, come le interviste online, i video focus group e le tecniche etnografiche.

I tuoi clienti possono fornire il loro feedback in completa libertà: come e quando vogliono, nei formati e con gli strumenti che fanno già parte delle loro abitudini di comunicazione. La rilevazione avviene nel momento della brand experience. Modelli e tecniche di analisi basate sull’intelligenza artificiale ti permettono di accedere subito ai risultati sin nella fase di raccolta.

Cosa rende unica la piattaforma NeosVoc?

Intelligenza Artificiale: NeosVoc integra un insieme di funzioni avanzate, basate sull’intelligenza artificiale, per aiutarti a scoprire trend e correlazioni;

Machine Learning: Dall’estrazione dei tematismi ricorrenti, al supporto dell’analisi qualitativa con tecniche di Deep Learning, fino all’analisi automatica del Sentiment;

Flessibilità: Ascolto integrato della Voice of Customer attraverso tutte le tue property digitali e social, inclusi dispositivi IoT connessi e interfacce conversazionali;

Facilità d’uso: Puoi preparare le tue ricerche in modo facile, con un backoffice web di immediato utilizzo che non richiede conoscenze tecniche;

Facilità di integrazione: Completamente basata su cloud, fornita as-a-Service, NeosVoc può essere facilmente integrata via SDK e API con i principali sistemi di Customer Service, CRM e Digital Commerce;

Personalizzazione: Le ricerche possono essere personalizzate in base alla brand identity della tua azienda e alle tue preferenze di comunicazione;

Partecipazione proattiva: Immediatezza, facilità d’uso e prestazioni elevate ti permettono di coinvolgere le tue audience in ricerche partecipate e attività di co-creation;

Supporto multilingue: NeosVoc supporta direttamente la maggior parte delle lingue indoeuropee, con estensioni per i principali alfabeti asiatici;Compatibilità con tutti i dispositivi;

Compatibilità: con smartphone, tablet e computer obsoleti, coniugata con la capacità di trarre vantaggio dalle prestazioni dei device più aggiornati.

Per maggiori informazioni: https://www.neosvoc.com/