Sorpresi dal temporale di sabato sera: tre giovani soccorsi ai Laghi Gemelli

Avevano deciso di passare la notte nella zona dei Laghi Gemelli, ma, probabilmente, non avevano controllato il meteo. Così, sono stati sorpresi dal temporale che sabato sera si è abbattuto sulla Bergamasca (fortunatamente senza provocare danni).

Quando pioggia e vento si sono fatti molto forti, tre ragazzi residenti nella Bergamasca hanno capito che forse era meglio non rischiare oltre, coperti solo da una tenda che non li poteva proteggere abbastanza. Per quello, intorno alle 22, hanno deciso di chiedere aiuto.

Una volta arrivata la chiamata dei giovani, la Centrale Soreu di Areu ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, che in poco più di un’ora li hanno raggiunti a piedi, al Passo di Mezzeno a 2.150 metri di quota.

I soccorritori, verificato che i tre ragazzi erano in buone condizioni, li hanno accompagnati più in basso, sul sentiero che porta a Roncobello, dove c’è un bivacco in muratura, più adatto per pernottare e attendere l’alba.

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ricordano che “la verifica del bollettino meteorologico è sempre raccomandata: prima di partire per un’escursione, controllate che cosa indicano le previsioni e comportatevi di conseguenza, per evitare di trovarsi in difficoltà”.