Dal Centro Meteo Lombardo le previsioni del tempo che farà a Bergamo e in provincia in chiusura di weekend e all’inizio della prossima settimana con il bollettino curato da Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa e dall’Oceano Atlantico verso l’Europa occidentale garantirà una settimana caratterizzata da condizioni di tempo stabile e per gran parte soleggiato sulla Lombardia.

Le temperature, dopo una lieve diminuzione nella giornata di domenica, si manterranno fino a mercoledì su valori compresi tra 26 e 28 °C. Possibile un calo delle temperature tra giovedì a sabato, con valori compresi tra 22 e 24 °C.

Domenica 24 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sui rilievi, eccetto qualche nuvola su Prealpi bresciane, sereno su centro-est Lombardia, qualche velatura su pianure occidentali e Oltrepò. A metà giornata cielo in gran parte sereno sulle Alpi, un po’ di nuvolosità sparsa su Prealpi e pianure, con ampi spazi soleggiati e senza fenomeni. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento sulle pianure, in un contesto poco o parzialmente nuvoloso, con soltanto un po’ di velature sulle pianure occidentali; bel tempo sulle Alpi, nuvolosità più intensa sui rilievi prealpini, in particolare orobici. In serata ancora un po’ di nuvolosità sui rilievi prealpini, poco nuvoloso o sereno sul resto della regione.

Temperature: in diminuzione le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Lunedì 25 maggio 2020

Tempo Previsto: tempo in buona parte soleggiato sulla Lombardia per tutta la giornata, con a tratti possibili un po’ di velature, specie sulla parte occidentale della regione. Non sono previste precipitazioni o fenomeni di rilievo. In serata soltanto un po’ di nuvolosità sui settori alpini di confine, poco nuvoloso per lievi velature sul resto della regione.

Temperature: in diminuzione le minime ed in aumento le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Martedì 26 maggio 2020

Tempo Previsto: cielo per gran parte della giornata sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con al più lievi velature in transito. Non si prevedono precipitazioni o fenomeni di rilievo.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.