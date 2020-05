“Summer Open”, divertimento in sicurezza al Tennis Club Bergamo

In questa estate di ripartenza per Bergamo e per lo sport, Tennis Club Bergamo lancia “Summer Open 2020”, Il circolo apre i suoi cancelli ai nuovi soci con tariffe agevolate per divertirsi nel rispetto delle regole anti-contagio previste per contrastare la pandemia del Coronavirus.

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sarà possibile iscriversi versando una quota ridotta a 300 euro per gli uomini, 200 euro per le donne e 400 euro per le famiglie. Il tesseramento è gratuito per gli under 18 figli di nuovi soci e ridotto a 150 euro per la fascia 18/25 anni (100 euro per le ragazze).

Non è tutto: si potrà usufruire dei campi gratuitamente per 30 ore al termine delle quali si godrà di accessi gratuiti venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre, illuminazione esclusa. beneficiando anche degli altri servizi che il circolo potrà offrire.

Gli amanti di questo sport possono contare sulla disponibilità di sette campi all’aperto, parcheggio, area verde, maestri, personal trainer, palestra, fisioterapista, bar, ristorante, club house, segreteria e piscina.

Tennis Club è a Bergamo in via Ruggeri Da Stabello, 11/A. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035237173 – 3341125628 oppure inviare un’e-mail a tcbergamo@gmail.com