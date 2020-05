Soliti ignoti, Quel che resta del giorno o Rio 2? La tv del 23 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 23 maggio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Soliti Ignoti Speciale vip – Rewind”, condotto da Amadeus.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Petrolio – Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, c on stile anche documentaristico.

Su RaiTre alle 20.30 ci sarà “Aspettando le parole – Le parole della settimana”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, alle 22, ci sarà la fiction “Liberi tutti”, con Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli e Caterina Guzzanti. Andranno in onda due episodi dal titolo “Cosa c’è sotto?” “Caffè e cornetto?”. Nel primo, mentre incombe la minaccia di un controllo ufficiale, gli albanesi si mettono al lavoro in allegria. Michele prova a fermare la burocrazia. Dionisotti ha un segreto. Nel secondo, Riccardo va alla Asl con un incarico difficile. Una visita inaspettata interferisce coi lavori di bonifica. Michele cerca di tenere a bada il kazako e corteggia Nicoletta.

Rete4 alle 21.25 proporrà una nuova puntata di “Stasera Italia – Speciale Coronavirus. Week-end”.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Ciao Darwin”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Rio 2 – Missione Amazzonia”; su La7 alle 21.15 “Quel che resta del giorno”; su Rai4 alle 21.20 “Takers”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tranquille donne di campagna”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato”; su Iris alle 21.30 “State of play”; su Italia2 alle 21.15 “Dead silence”.

Spazio al teatro su Rai5 alle 21.15 con “Novantadue”. Nel 2012, vent’anni dopo la sanguinosa stagione delle stragi di Cosa Nostra, la drammaturgia di Claudio Fava, figlio di Pippo Fava, giornalista d’inchiesta vittima della mafia, rievoca quel periodo oscuro con uno spettacolo asciutto, di rigorosa onestà intellettuale e di straordinaria efficacia sul piano della denuncia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Professione vacanze” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.