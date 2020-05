Schilpario, 26enne precipita al rifugio Tagliaferri: è grave

È in gravi condizioni il ragazzo di 26 anni, B. M., precipitato nella mattinata di sabato 23 maggio nella zona del rifugio Tagliaferri a Schilpario, in alta Val di Scalve.

Erano le 10 e mezza quando il giovane, nei pressi del sottopasso Bel Viso, a 2400 metri di altezza, è caduto in un burrone. Per recuperarlo si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino, che poi in elicottero lo ha trasportato agli Spedali Civili di Brescia.

Il bollettino medico parla di un politrauma e di condizioni molto gravi.